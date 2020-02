Weintraub agride Lula e dá novo motivo para sofrer impeachment

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou sua conta no Twitter para atacar Lula, ligando o ex-presidente à corrupção. Também chamou Lula de "nove dedos", demonstrando não ter condições morais para ocupar um cargo público edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou sua conta no Twitter para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamado de "nove dedos" pelo chefe do MEC, que demonstra não ter condições morais para ocupar um cargo público.

"Infelizmente no Twitter cabem apenas quatro perguntas. Assim, vamos começar apenas pela Segunda Tábua. Qual Mandamento os discípulos do Nove Dedos (do Sem Nome) têm mais dificuldade em seguir?", escreveu o titular da pasta.