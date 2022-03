Weintraub ataca partido de Bolsonaro e Centrão: 'é uma porcaria'

O ex-ministro também criticou a aliança do governo com Ciro Nogueira, do PP edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro Abraham Weintraub voltou a atacar o Centrão em uma transmissão ao vivo no Spaces, do Twitter, na noite desta quarta-feira, 2, segundo o blog de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Segundo a reportagem, o ex-ministro da Educação, que busca ser o candidato da extrema direita para o governo de São Paulo, falou para pouco mais de 150 seguidores simultâneos.

Além do Centrão, Weintraub também atacou diretamente o atual partido de Bolsonaro, o PL, partido do Centrão controlado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto. “O PL é uma porcaria. O Centrão é uma porcaria”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando era do governo, Weintraub era da chamada “ala ideológica", formada pelos setores mais alinhados com as ideias de extrema direita e do falecido ideólogo Olavo de Carvalho, e contra as alianças com o Centrão, cada vez mais profundas no governo. O ex-ministro também criticou a aliança do governo com Ciro Nogueira, do PP, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do líder do governo na casa legislativa, deputado federal Ricardo Barros.

Weintraub quer ser candidato ao governo de São Paulo, mas alegou que vai repensar o cargo caso veja que não tem chances na corrida ao governo estadual. Segundo o blog de Lauro Jardim, ele pode tentar o Senado ou Câmara pelo Partido Nacional da Mulher. “Não vou dar muro em ponta de faca”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE