Weintraub bloqueia contratação de 19 mil professores e técnicos em universidades federais

O governo havia comunicado que as contratações seriam suspensas até a publicação da LOA no Diário Oficial, mas já houve a publicação e as suspensões não foram revertidas edit

247 - O Ministério da Educação (MEC), comandado por Abraham Weintraub, está segurando nomeação de 19,5 mil servidores que seriam contratados por universidades e institutos federais para postos que ficarão vagos em 2020. O governo comunicou, em 8 de janeiro, que as contratações seriam suspensas até a publicação da LOA no Diário Oficial, mas a publicação ocorreu no dia 20 e as suspensões não foram revertidas.

“O que está angustiando é a demora, porque a LOA foi publicada”, afirmou Mirian Dantas, presidenta do Fórum de Gestão de Pessoas ligado às Universidades Federais (Forgepe). “Para fazer um contrato, você tem que fazer a convocação das pessoas, tem o prazo da análise de documentos”, acrescentou. A entrevista foi publicada em reportagem de Ana Carla Bermúdez, publicada no Uol.

De acordo com a Sinopse Estatística da Educação Superior de 2018, essas vagas representam 7% de todos os postos de trabalho de professores e servidores de universidades e institutos.