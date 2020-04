Weintraub compara Moro a compositor alemão preferido de Hitler: “as músicas são esplêndidas, mas ele era um monstro”

"Não confunda o autor com sua obra. As músicas de Wagner são esplêndidas. Ele como pessoa era um monstro", afirmou o ministro Abraham Weintraub ao bajular Jair Bolsonaro edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, resolveu defender Jair Bolsonaro e comparou o agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ao compositor alemão Richard Wagner, o preferido do ex-ditador Adolf Hitler.

"Não confunda o autor com sua obra. As músicas de Wagner são esplêndidas. Ele como pessoa era um monstro. Há jogadores de futebol que calados são poetas. Quando abrem a boca... A Lava a Jato salvou o Brasil. Moro agora errou na essência e na forma. A obra fica, as pessoas passam", escreveu o titular da pasta no Twitter.

"Dia cansativo. Longe de ter digerido tudo. Porém, além da decepção em relação ao Sérgio Moro, vou falar o óbvio: estou #FechadoComBolsonaro", complementou.

Não confunda o autor com sua obra. As músicas de Wagner são esplêndidas. Ele como pessoa era um monstro. Há jogadores de futebol que calados são poetas. Quando abrem a boca... A Lava a Jato salvou o Brasil. Moro agora errou na essência e na forma. A obra fica, as pessoas passam. — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) April 25, 2020





Dia cansativo. Longe de ter digerido tudo. Porém, além da decepção em relação ao Sérgio Moro, vou falar o óbvio: estou #FechadoComBolsonaro — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) April 25, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.