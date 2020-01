Weintraub confirma limpa em livros didáticos: "já saiu muita porcaria, mas ainda vão sair alguns que a gente não gosta"

O ministro apareceu em live com o presidente Jair Bolsonaro para falar sobre a mudança dos livros edit

Revista Fórum - Abraham Weintraub confirmou nesta terça-feira (7) a “limpa” que será feita pelo governo nos livros didáticos, a partir de 2021. Segundo o ministro da Educação, o governo já “deu uma limpada boa” e “já saiu muita porcaria”.

O ministro apareceu em live com o presidente Jair Bolsonaro para falar sobre a mudança dos livros. “O que existe, ainda, são alguns livros, daqueles que a gente manda, são contratos. (Os críticos) começaram falando que (o governo) não vai respeitar as leis, cumprir a Constituição. Justamente o oposto. Vamos respeitar as leis, os contratos foram assinados”, disse. “A gente já deu uma limpada, uma boa limpada, já saiu muita porcaria, mas ainda vai alguns que a gente não gosta”, completou.

Leia mais na Fórum.