Weintraub confirma que irá prestar esclarecimentos ao Senado sobre erros no Enem

Revista Fórum - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai depor no Senado nesta terça-feira (11), às 11h, como forma de prestar esclarecimentos sobre os inúmeros erros no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. Como forma de apoio, o presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais as ações do MEC mais relevantes, segundo ele, dos primeiros 400 dias do governo.

A lista de Bolsonaro, no entanto, cita apenas quatro medidas. Uma delas fala sobre o lançamento de um diploma digital para aqueles que se formaram no ensino superior. A medida passa a valer em 2022.

‌No Twitter, o ministro confirmou sua presença no Senado e disse que vai esclarecer “as inúmeras mentiras” sobre o Enem 2019.

