Weintraub contrata empresa de material escolar acusada de desviar R$ 134 milhões na Paraíba

247 - O Ministério da Educação, sob gestão de Abraham Weintraub, contratou uma empresa de kits escolares Brink Mobil, investigada por corrupção pela Polícia Federal. Trata-se de um esquema que desviou R$ 134,2 milhões de dinheiro público da saúde e da educação na Paraíba.

De acordo com reportagem do jornal Estado de S.Paulo, a PF alertou o órgão do MEC responsável pela compra, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a investigação, porém manteve a compra.

Em dezembro de 2018, a Brink Mobil foi denunciada no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por fraude em licitações para compra de materiais escolares, uniformes e mochilas em quatro estados entre 2007 e 2012.