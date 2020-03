Weintraub corta bolsas de pesquisa em pleno combate ao coronavírus

Por Denise Assis, para o Jornalistas pela Democracia

No auge da crise da pandemia do coronavírus, o governo se aproveita das atenções focadas no trabalho de prevenção e tentativa de controle da doença, para continuar agindo e assaltando os direitos nos campos da Educação e outras áreas, como a Eletrobrás, cuja proposta de privatização caminha a passos largos.

A comunidade acadêmica, notadamente as áreas da pós-graduação, foi surpreendida, ontem, com mais uma medida da CAPES, (leia-se Abrahm Weintreiub), com um corte enérgico nas bolsas de pesquisa dos cursos de mestrado e doutorado - por meio da Portaria 34/2020, de 09 de março, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES). Esta nova portaria, que altera de forma significativa as regras de distribuição de bolsas que haviam sido divulgadas recentemente (por meio das portarias CAPES no 18 e 20 , de 20 de fevereiro de 2020 e no 21, de 26 de fevereiro de 2020), irá ocasionar uma severa perda de bolsas nos programas de pós-graduação, independentemente da nota ou região a que se destinam. As primeiras portarias, que já estabeleciam cortes de bolsas na maioria dos programas, foram substituídas por uma ainda mais rígida.

Nota emitida pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação - FOPROP- denuncia a medida e o descumprimento do que fora acordado recentemente: “as bolsas distribuídas deveriam ter sido implementadas em 05/03, o que não aconteceu, contribuindo para um clima de incerteza e apreensão, impactando a motivação de docentes e discentes já selecionados para as bolsas”, diz o documento do Fórum.

O FOPROP denunciou, ainda, que “a iniciativa não considerou a relação histórica da Capes com o FOPROP, sempre pautada pela colaboração e diálogo estabelecidos ao longo desses últimos anos e, sedimentada pela institucionalidade entre a principal agência de fomento do país com o sistema brasileiro de pós-graduação stricto sensu, representado por este Fórum, enquanto o principal interlocutor com a CAPES”.

Segundo a nota dos pró-reitores, houve quebra de confiança. “Em fato, e conforme amplamente divulgado pela própria agência, os critérios constantes das portarias 19, 20 e 21 da CAPES foram construídos a partir de um profícuo e extenso debate, partindo da compreensão recíproca sobre a necessidade de ajustes diante da escassez de recursos orçamentários e da continuidade da expansão do sistema nacional de pós-graduação”.

Os pró-reitores foram surpreendidos com a revogação “unilateral” daquelas portarias, “sem que o FOPROP tenha sido sequer notificado sobre a intenção da presidência da CAPES de adotar qualquer medida nesse sentido” Para eles, a decisão representa “uma grave quebra de confiança entre a CAPES e toda a comunidade acadêmica da pós-graduação no país”.

A comunidade acadêmica conclamou a CAPES a proceder à imediata revogação da Portaria 34, de 09 de março de 2020, e a restabelecer “o caminho do diálogo de que tanto o Brasil necessita”, lembrando particularmente o momento de crise gerada pela pandemia causada pelo COVID-19, “cujo enfrentamento demanda o fortalecimento da nossa capacidade de produção científica e tecnológica, comprovando a importância do investimento em ciência e tecnologia para que a sociedade possa enfrentar desafios como H1N1, Corona, derramamento de óleos na costa brasileira, entre outros”.