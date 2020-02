Weintraub critica servidores da educação e diz que Paulo Freire deixou população “ignorante e doutrinada”

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o filósofo Paulo Freire deixou uma “população ignorante e doutrinada” e criticou os servidores da Educação, que formariam um exército de 300 mil civis para implementar um “movimento totalitário”. Também culpou educadores pela "desconstrução da família".

“O que que acontece objetivamente é que eu vi a importância das características que eu tinha para a importância da batalha, da guerra, que precisa ser travada aqui. Primeiro é a busca da verdade, falar a verdade. Paulo Freire, ele funcionou, ele conseguiu deixar uma população ignorante e doutrinada”, afirmou ele aos editores do site de Olavo de Carvalho Brasil sem Medo.

Na entrevista, o chefe do MEC comparou os servidores da educação federal com um exército para implantar uma “doutrinação” comunista na sociedade.

“A construção das estruturas também. Você tem a metade de todos servidores do governo federal civil, de todos os servidores civis do governo federal, 300 mil estão aqui no MEC. 100 mil foram contratados nos últimos anos da Dilma. Só na Dilma. Então, assim, você montou uma estrutura do tamanho das Forças Armadas, gigantesca, recebendo bilhões todo ano. Tem recursos, tem tempo, tem time e tem ideologia, método e processo. E isto está sendo implementado”, disse.

A declaração de dele veio após o ministro da Economia, Paulo Guedes, receber uma enxurrada de críticas após comparar servidores públicos a 'parasitas'. O economista pediu desculpas, afirmando que fazia referência a estados e municípios em casos extremos quando toda a receita vai para salários, e não para serviços públicos.

Weintraub criticou o que ele chama de “desconstrução da família”. “Veja a desconstrução da família não é uma coisa ao léo. Porque você vai querer defender em algum momento seus filhos e netos. Você vai querer o melhor para seus filhos e netos. Quando você quebra esse vínculo com a família, aí sobra o partido. Sobra o movimento totalitário. E o MEC foi instrumento de tudo isso”, disse.