Weintraub desfere ataque homofóbico contra Doria: "será que o governador escorrega?"

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, postou um vídeo em sua conta no Twitter, datado de novembro do ano passado, onde o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), aparece descendo por um escorregador com a frase: “será que o governador escorrega?” edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, desferiu um ataque homofóbico contra o governador de S. Paulo, João Doria (PSDB). Em sua conta no Twitter, Weintraub postou um vídeo, datado de novembro do ano passado, onde Doria aparece descendo por um escorregador da LuizaLabs, sede do Magazine Luiza, em Franca, interior de São Paulo, com a frase: “será que o governador escorrega?”. A sede da Magazine Luiza emprega cerca de 500 pessoas no setor de inteligência digital da rede varejista.

Nesta semana, Weintraub já havia ironizado a notícia de que um evento organizado pela ONG Todos Pela Educação foi cancelado devido à suspeita de que a presidente do grupo, Priscilla Cruz, foi contaminada pelo coronavírus. Ele também aderiu ao linchamento virtual da a transexual Suzy, personagem de uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, com o médico Drauzio Varella, e para pedir a introdução da pena de morte para “estupradores e assassinos de crianças”.

Confira a postagem de Abraham Weintraub sobre o assunto.