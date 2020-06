Weintraub diz que Enem pode ser suspenso em 2021 por falta de dinheiro

247 - O ministro da Educação, Abrahan Weintraub, encaminhou ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmando que o Enem de 2021 pode ser suspenso por falta de dinheiro e ainda aponta para o risco de fechamento de campi, cursos e até instituições inteiras por falta de recursos.

“Ressalta-se que, dentre os programas que correm risco de não serem continuados, encontra-se o consagrado Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, e soma-se a esse prejuízo o fechamento de cursos, campi e possivelmente instituições inteiras, comprometendo a educação superior e a educação profissional e tecnológica – EPT, mantidos com a política de Custeio de Universidades e Institutos”, diz o ministro no ofício, obtido pelo jornal GLOBO.

A medida reforça as denúncias de lideranças estudantis e de profissionais da educação que apontam para a política de desmonte da Educação por parte do governo Jair Bolsonaro.

O ofício de Weintraub é parte das discussões internas do governo a respeito da Lei Orçamentária de 2021. O Orçamento é enviado ao Congresso em agosto. O Ministério da Economia disponibilizou ao MEC R$ 18,7 bilhões para o ano que vem.

“O atual montante de recursos consignados no referencial monetário para 2021 poderá prejudicar seriamente diversas políticas públicas, entre elas, as ligadas à educação básica, além de afetar gravemente com possibilidade de interrupção de políticas voltadas para educação superior e exames”, escreveu Weintraub.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.