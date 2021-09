Weintraub diz que teve 70% dos pulmões "destruídos" pela Covid-19

Apoie o 247

247 - Pior ministro da Educação da história do Brasil, que deixou o cargo em junho de 2020, Abraham Weintraub revelou que teve 70% de seus pulmões "destruídos" pela Covid-19, destoando da narrativa de Jair Bolsonaro, que minimiza a doença.

Ele e seu irmão, o ex-assessor da Presidência da República Arthur Weintraub, foram infectados por uma "cepa agressiva" do coronavírus em maio.

Em vídeo publicado no canal no YouTube do ex-ministro, Abraham Weintraub disse que também engordou por causa da doença, ficando, segundo ele, "igual uma porca prenha". "Nunca fui gordo, estou pançudo e está me incomodando. Minha calça está apertada, não sou homem de usar calça apertada".

