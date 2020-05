Weintraub publica vídeo de apoio a Allan dos Santos, alvo da PF contra fake news

"Estou aqui na casa do Allan, vim dar um abraço e em nome dele abraçar as 29 famílias de brasileiros que tiveram seus lares violados", diz o ministro Abraham Weintraub. Allan dos Santos foi alvo de busca e apreensão da PF no âmbito de inquérito que apura a criação e disseminação de fake news edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou vídeo nesta quinta-feira (28) ao lado do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Weintraub prestou apoio ao blogueiro que, na quarta-feira (27), foi alvo de operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito conduzido pelo STF que apura um esquema de criação e disseminação de fake news na internet.

"Estou aqui na casa do Allan, vim dar um abraço e em nome dele abraçar as 29 famílias de brasileiros, irmãos brasileiros que foram agredidos, que tiveram seus lares violados ontem. Não é aceitável o que aconteceu aqui. O Allan, considero ele um símbolo dessas 29 famílias e de todas as famílias brasileiras que estão lutando pela liberdade", diz o ministro.

Abraham Weintraub também entrou nesta quinta-feira com recurso no STF pedindo o adiamento de seu depoimento à PF em inquérito sobre racismo.

Que esse abraço em Allan dos Santos @allantercalivre se estenda a todas as 29 famílias brasileiras que tiveram seus lares violados. LIBERDADE! pic.twitter.com/8k2XjUOnIc — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) May 28, 2020

