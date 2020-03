Weintraub sobre caso Suzy: sonho com um Brasil onde estupradores de crianças sejam executados

Ministro passou a manhã atacando a detenta trans, além de desejar que Drauzio Varella "vá para o inferno" e dizer que Globo está "a serviço do mal" edit

Revista Fórum - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, mais uma vez usou o Twitter para atacar a detenta Suzy, que recebeu um abraço do médico Drauzio Varella em reportagem do Fantástico do último domingo, e usou o caso da transexual para pedir pena de morte para “estupradores e assassinos de crianças”.

A solidão de Suzy – que não recebe visitas há 8 anos – gerou comoção nacional e fez com que mais de 200 cartas fossem enviadas ao presídio em Guarulhos na qual ela se encontra. Contudo, passou a ser divulgado nas redes sociais um boato de que a detenta foi condenada por estuprar e matar uma criança de nove anos.

Sonho com um Brasil onde, um dia, estupradores e assassinos de crianças sejam julgados, condenados e executados. Tudo dentro da lei! March 9, 2020

