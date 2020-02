Weintraub toca gaita e berrante ao lado do irmão: “Dois jecas, com muito orgulho”

Revista Forum - Poucos dias depois de atacar à imprensa nas redes sociais, como a Fórum e UOL, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou um vídeo neste sábado (15) em nova tentativa de forçar uma origem humilde e “caipira”. Ao lado do irmão, Arthur, o ministro toca berrante e gaita para acompanhar a música “Menino da Porteira”, de Sérgio Reis.

Na legenda do vídeo, Weintraub escreve: “Somos dois jecas, com muito orgulho!”. Um de seus seguidores, no entanto, criticou a publicação: “Menos personalismo, ministro. Mais eficiência na pasta, por favor”.