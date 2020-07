Weintraub usa artigo de O Globo para atacar o PT

Em artigo do jornalista Ascânio Seleme, de O Globo, o jornal faz um aceno de pacificação ao PT, o que revoltou Abraham Weintraub edit

247 - Pior ministro da Educação da história, e que fugiu para os Estados Unidos para evitar uma prisão no Brasil, Abraham Weintraub utilizou neste domingo (12) o artigo do jornalista Ascânio Seleme, do jornal O Globo, para atacar o PT.

No artigo, o jornalista diz que é hora de perdoar o PT, em um aceno claro do Grupo Globo de bandeira branca ao maior partido político brasileiro.

Bolsonarista, Weintraub afirmou que é preciso lembrar o "mal" que o PT fez ao Brasil para que a sigla não volte ao poder. "Perdoar o PT 7 vezes? 70x7? Foram dezenas de milhares de vezes! Lula/comunas nunca se arrependeram do mal ou pediram perdão. Não se trata de perdoar! Devemos lembrar, para que nunca mais tenham poder e façam o mal, como "dar" nosso dinheiro (bilhões) para a família Marinho/Globo!".

