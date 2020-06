Weintraub volta a citar China ao criticar Doria nas redes

247 - Acusado de racismo em processo no Supremo Tribunal Federal (STF) por ataque contra a China, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a citar o país asiático em sua página no Twitter.

Seguindo a estratégia do clã Bolsonaro, Weintraub compartilhou trecho da entrevista coletiva do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), no qual o tucano fala de um acordo com chineses sobre vacina contra o novo coronavírus.

"Sabem com quem o governador Doria fez mais um acordinho? Bem docinho!", escreveu.

Sabem com quem o Gov Dória fez mais um acordinho? Bem docinho! pic.twitter.com/1FnKeG4zKC — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 12, 2020









