Wellington Dias destaca entrega de novas moradias a beneficiários do Bolsa Família; veja os números

"É o fim do custo do aluguel para muitos. Sobra mais dinheiro para alimentação e outras necessidades", afirma o ministro, sobre a entrega de habitações para a população edit

247 - O Ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou a entrega de novas habitações a beneficiários do Bolsa Família no contexto do programa "Novo Minha Casa Minha Vida", afirmando que o objetivo do programa do governo Lula (PT) é proporcionar não apenas moradias, mas também qualidade de vida aos brasileiros.

"Mais do que moradia: lindos apartamentos, para qualidade de vida! E por decisão do Presidente Lula, no 'Novo Minha Casa Minha Vida', entregamos habitações quitadas para quem é do Bolsa Família e BPC. É o fim do custo do aluguel para muitos. Sobra mais dinheiro para alimentação e outras necessidades", ressaltou o ministro.

As ações estão sendo realizadas de maneira integrada entre as equipes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS/MDS) e o Ministério das Cidades. No município de Patos, na Paraíba, 788 famílias, totalizando cerca de 3.500 pessoas, foram beneficiadas. Dias declarou que o Brasil, nos próximos dias, deverá atingir a marca de 480 mil novas habitações, sendo 70% destinadas a beneficiários do Bolsa Família e BPC.

"O presidente Lula sempre lembra que superar a pobreza é mais do que comida e mesmo renda, é preciso a promoção da dignidade e a moradia para quem não tem, para quem vive de favor na casa de alguém ou no aluguel… [promover moradia] é parte da promoção da dignidade", lembrou o chefe da pasta do Desenvolvimento Social.

"Na Paraíba, em 2023, repassamos pela mão dos mais pobres, em 223 municípios, só pelo MDS, 7,6 bilhões de reais para 1.776.724 pessoas, 678 mil famílias beneficiadas do Bolsa Família, BPC e auxílio gás. Este dinheiro ajuda a estas pessoas e volta para a Economia, ajudando o país a crescer", afirmou o Ministro, ressaltando o impacto positivo na economia local e nacional.

Ainda de acordo com Dias, somente em 2023, o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) destinou cerca de R$ 168 bilhões do Bolsa Família para 56 milhões de pessoas em todo o Brasil.

