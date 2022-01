Wellington Dias, governador do Piauí, rebate proposta de Lira sobre alta dos combustíveis

Apoie o 247

Metrópoles - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), afirmou, neste domingo (16/1), que a proposta defendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não resolve a alta dos preços dos combustíveis.

Ao contrário, ainda causa desequilíbrio a estados e municípios, complementou o petista.

Mais cedo, Lira foi às redes sociais e jogou para o Senado a responsabilidade pela aprovação do projeto, que visa mitigar os efeitos dos aumentos nos preços.

O presidente da Câmara aproveitou para criticar os governadores. “Agora, no início de um ano eleitoral, governadores, com Wellington Dias à frente, cobram soluções do Congresso. Com os cofres dos estados abarrotados de tanta arrecadação e mirando em outubro, decidiram que é hora de reduzir o preço”, disparou Lira.

“Podiam ter pressionado ainda ano passado”, prosseguiu o parlamentar alagoano.

O governador do Piauí reagiu e disse, ainda, que a proposta defendida por Lira foi aprovada na Câmara sem qualquer diálogo ou base técnica. A matéria muda a forma de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis.

