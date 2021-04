Wellington Dias responde PGR e diz que hospitais de campanhas foram fechados por falta de pacientes

Coordenador da área de vacinas do Fórum Nacional de Governadores disse ainda que boa parte do dinheiro aplicado nos hospitais de campanha veio dos cofres estaduais e que foram prestadas contas com toda a transparência aos órgãos de controle edit

247 - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), reagiu ao pedido da subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, para que governadores enviem informações sobre hospitais de campanha desativados e sonre uso de recursos públicos.

"A grande pergunta é por que fechamos hospitais de campanha, estados e municípios. Porque não tinha pacientes. Graças a Deus, ali num dado num momento, fizemos dois movimentos em meio a uma pandemia: dobrar ou triplicar a rede permanente pública de hospitais, ou em parcerias com o setor privado, e já não precisavam mais hospitais provisórios, como eram hospitais de campanha", disse Dias.

"Se não tinha pacientes, qual era o sentido de ficar três, quatro, cinco, seis meses pagando por cada leito de hospital de campanha se já não tinha necessidade?", acrescentou o governador piauiense.

Wellington Dias, que é coordenador da área de vacinas do Fórum Nacional de Governadores, disse ainda que boa parte do dinheiro aplicado nos hospitais de campanha veio dos cofres estaduais e que foram prestadas contas com toda a transparência aos órgãos de controle. E apontou a responsabilidade do governo federal.

