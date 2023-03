Wellington Dias reza o Pai Nosso e faz oração pelo fim da fome no Brasil em cerimônia de recriação do Bolsa Família (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, usou referências bíblicas nesta quinta-feira (2) durante a cerimônia de lançamento do novo Bolsa Família para afirmar que o benefício é um ato de justiça social a ser utilizado no combate à fome no Brasil. “Quem vive a fome tem até vergonha de dizer que passa fome e quem nunca viveu a fome não pode nem imaginar como é”, disse Dias antes de pedir que os participantes do evento rezassem o Pai Nosso.

“Sei que tem pessoas de vários credos aqui, mas [vamos] agradecer a Deus por ele nos iluminar para essa caminhada, que não é um desafio pequeno”, disse Dias. Em seguida, antes da oração, ele pediu que Deus abençoasse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a equipe que compõe o governo e o Congresso Nacional.

>>> Lula lança Novo Bolsa Família, com valor mínimo de R$ 600: 'um programa da sociedade brasileira'

Após rezar o Pai Nosso, Dias pediu que os presentes repetissem em coro: "Eu, a partir de hoje, vou me juntar com milhões de brasileiros e brasileiras e juntos, novamente, com o presidente Lula, vamos tirar o Brasil do mapa da fome, da insegurança alimentar e nutricional. De mãos dadas, vamos dar a mão para quem mais precisa. E ninguém larga a mão de ninguém”.

O novo Bolsa Família prevê a distribuição de R$ 13,2 bilhões e um alcance de 21,86 milhões de famílias. Entre as novas regras, o programa estabelece um valor mínimo de R$ 600 por família, além de dois benefícios complementares: o Primeira Infância e o Renda e Cidadania.

O primeiro determina um valor adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade na composição familiar, enquanto o segundo concede um valor extra para famílias que estejam abaixo da linha da pobreza e possuam renda de até R$ 178 por pessoa.

Wellington Dias faz oração no Palácio do Planalto em cerimônia de recriação do Bolsa Família.



Ministro do Desenvolvimento Social também pediu para que os presentes repetissem que o Brasil vai sair novamente do mapa da fome. pic.twitter.com/LFaWp1IwS3 March 2, 2023

