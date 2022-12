Wellington Dias: "Vamos tirar novamente o Brasil do Mapa da Fome"

Apoie o 247

247 - O futuro ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), prometeu tirar novamente o Brasil do Mapa da Fome da ONU. O país saiu do gráfico em 2014, em grande parte devido às políticas de segurança alimentar e nutricional aplicadas durante os governos petistas. Voltou a figurar a partir de 2015 e a situação foi agravada pelo governo neoliberal de Jair Bolsonaro e a pandemia de Covid-19.

De acordo com Wellington Dias, a pasta que comandará será o coração do futuro governo Lula. “Será o coração porque cuida do social e dos direitos básicos dos brasileiros. Sob a coordenação de Lula, cumpriremos a meta de tirar novamente o Brasil do mapa da fome, vamos cuidar de cada pessoa e família, com o olhar especial voltado para quem mais precisa”, disse o futuro ministro, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (23), em Teresina.

Dias disse ainda que irá trabalhar para garantir uma atuação integrada com todas as áreas, com estados, municípios e o setor privado. “Vamos assegurar a abertura de oportunidades, o crescimento da economia e o aumento da geração de emprego e renda. Estarei aqui me dedicando para acertar”, acrescentou.

