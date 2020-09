William De Lucca aciona MP contra Gilberto Barros, que ameaçou bater em gays que se beijarem em público

“Além de apresentar denúncia no MP, também vou denunciá-lo com base na Lei 10.948. Não é admissível que alguém, especialmente na imprensa, incentive a violência contra LGBT", criticou William De Lucca edit

247 - O jornalista e ativista William De Lucca, candidato a vereador de São Paulo pelo PT, informou que vai acionar o Ministério Público contra o apresentador Gilberto Barros por crime de homofobia. O apresentador afirmou que irá agredir gays que se beijarem na sua frente.

“Além de apresentar denúncia no MP, também vou denunciá-lo com base na Lei 10.948. Não é admissível que alguém, especialmente na imprensa, incentive a violência contra LGBT. Vai responder penal e administrativamente e vai aprender pela lei a respeitar nossa população”, informou William De Lucca, citando a lei administrativa nº 10.948/2001, que dispõe sobre as punições administrativas contra discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero.

Em uma live com a jornalista Sonia Abrão no YouTube, Gilberto Barros disse que uma simples manifestação de afeto entre duas pessoas do mesmo sexo ele reagiria com agressa. “Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanha os dois, mas faz”.

Para De Lucca, a fala só reforça a importância da resistência e a necessidade de políticas cada vez mais efetivas de combate à homofobia e demais formas de discriminação.

“É inaceitável que em pleno século XXI a gente ainda seja ameaçado por fazer algo que qualquer pessoa heteronormativa faz tranquilamente, sem qualquer incômodo. Precisamos coibir este tipo de postura, mas, mais que isso, promover ações políticas e de reparação às violências contra a população LGBT. A ideia é construir novos referenciais de convivência em nossa sociedade para que se edifique uma cultura de pleno respeito às diferenças sexuais e de gênero, diferenças humanas”, completou.

