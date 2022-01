William Waack diz que Simone Tebet pode ser a "última esperança" da terceira via

Apoie o 247

247 – O jornalista William Waack, âncora da CNN, diz em sua coluna no Estado de S. Paulo que a disputa eleitoral está polarizada entre o ex-presidente Lula e o atual Jair Bolsonaro – e também aponta fragilidades no ex-juiz suspeito Sergio Moro. "Setores da terceira via consideram, a partir desse quadro, que apenas uma 'absoluta novidade' eleitoral romperia essa espécie de 'ferrolho' bolsonarista-lulista do quadro político. Alguns veteranos de operações políticas são muito céticos quanto à possibilidade de Ciro Gomes e João Doria representarem esse papel", escreve.

"Passaram a apostar na senadora Simone Tebet. Estão tratando de dar a ela o que se chamaria de 'fortalecimento de musculatura' política – e grudar nela um grande nome da economia, ligado ao sucesso do Plano Real. De vice ideal, Simone está passando à condição de última esperança", aponta.

