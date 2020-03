Sem apoio federal, Witzel prevê caos no Rio e promete distribuir 1 milhão de cestas básicas

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, usou suas redes sociais para fazer uma denúncia: “Se o governo federal não der uma solução para os estados, vamos entrar em um verdadeiro caos”. Ele ainda revela que o governo do Estado irá distribuir um milhão de cestas básicas a moradores edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, usou suas redes sociais para fazer uma denúncia: “Se o governo federal não der uma solução para os estados, vamos entrar em um verdadeiro caos”. Ele ainda revela que o governo do Estado irá distribuir um milhão de cestas básicas a moradores que irão ficar sem renda durante o período de isolamento social.

Se o governo federal não der uma solução para os estados, vamos entrar em um verdadeiro caos. Não tem como o RJ socorrer a todos. O que vamos fazer é distribuir 1 milhão de cestas básicas para os mais necessitados. #BDRJ#RJContraOCoronavirus — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) March 26, 2020

Os governadores dos 27 estados da federação unem-se em uma cruzada contra as propostas do governo federal de acabar com a quarentena e também reivindicam mais recursos para conter a pandemia.

Ontem, após reunirem-se, os governadores salientaram que a medida de quarentena irá ser mantida a toda população, rechaçando a proposta de isolamento vertical proposta do por Bolsonaro, que deixaria recluso apenas idosos e pessoas com comorbidades.