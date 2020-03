Witzel proíbe ônibus vindos de São Paulo de entrarem no Rio

247 - Segundo informação do jornal O Globo, Wilson Witzel suspendeu por 15 dias a entrada de linhas de ônibus, no Rio de Janeiro, com origem em estados que decretaram situação de emergência ou tiveram casos confirmados do novo coronavírus, como São Paulo.

A medida integra o decreto 46.973, publicado nesta terça-feira (17) no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ), que reconhece situação de emergência no estado.

No decreto, a medida não especifica quais são os estados afetados. São Paulo registra o maior número de casos de transmissão local, informa o Ministério da Saúde.