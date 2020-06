Wizard falou demais e morreu pela boca, dizem aliados de Bolsonaro

247 – Em sua coluna no jornal O Globo, a jornalista Bela Megale informa as razões da queda do bilionário Carlos Wizard, que falou em recontar mortes por coronavírus. "O peixe morreu pela boca. É essa a avaliação de interlocutores do Palácio do Planalto sobre a desistência de Carlos Wizard de assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos do Ministério da Saúde", diz ela.

"Na avaliação de auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, o 'erro' que impossibilitou que o empresário fosse empossado nesta segunda-feira (8), como estava planejado, foi a crítica direta que o empresário fez a municípios e estados sobre registros irregulares de mortes, e não a afirmação de que o governo faria a recontagem de mortos pela Covid-19", informa.

