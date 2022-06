Xucurus cantam músicas do Toré em velório do indigenista Bruno Pereira, assassinado no Amazonas (vídeos)

Apoie o 247

ICL

247 - O velório do indigenista Bruno Araújo Pereira, assassinado na região do Vale do Javari, no Amazonas, foi marcado por uma homenagem feita por indígenas da etnia Xukuru, da Serra do Ororubá, em Pesqueira, do Agreste pernambucano, que entoaram cantos do ritual do Toré. O velório do indigenista pernambucano, considerado um dos mais experientes do Brasil, foi realizado no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

“Queremos dizer gratidão. Gratidão, Bruno, por dar sua vida por nós", disse o cacique Marcos Xucuru, conhecido como Cacique Marquinhos, ao lamentar a morte de Bruno e do jornalista britânico Dom Phillips, de acordo com o G1. O caixão com os restos mortais de Bruno Pereira chegou ao Recife na noite da quinta-feira (23) e a cremação será realizada na tarde desta sexta-feira.

Bruno e Dom desapareceram na região do Vale do Javari no dia 5 de junho. Os corpos, queimados e mutilados, foram encontrados dias depois, após a prisão de três suspeitos de envolvimento no crime. Bruno foi exonerado do cargo que ocupava na Funai [Fundação Nacional do Índio] após o governo Jair Bolsonaro (PL) apresentar um projeto para liberar o garimpo nos territórios indígenas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O indigenista era alvo de constantes ameaças por parte de madeireiros, garimpeiros e pescadores ilegais por defender os direitos dos povos originários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja os vídeos.

Homenagem do povo Xucuru no velório de Bruno Pereira em PE#justicapordomebruno pic.twitter.com/wiAZ6Oq9tQ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 24, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE