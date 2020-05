Youtuber de extrema direita é condenado a indenizar Leonardo Boff por fake news e incitação ao ódio

247 - O youtuber de extrema direita Bernardo Kuster terá que pagar uma indenização de R$ 20 mil e dar direito de resposta ao teólogo Leonardo Boff. Kuster foi condenado pelo juiz Marcelo da Costa, da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça, por divulgação de fake news e incitação ao ódio.

Segundo a coluna do jornalista Ancelmo Góis, de O Globo, Kuster, que é seguidor do guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, foi processado por insinuar que Boff teria “desviado recursos públicos no valor de R$ 13 milhões”.na sentença, o magistrado disse que ao ser questionado sobre a acusação feita contra o teólogo, o blogueiro disse: “não tenho prova nenhuma”.

