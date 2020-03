Zambelli a apoiadores sobre ato no dia 15: "vocês decidem se vão ou não"

247 - Em um vídeo publicado nas redes sociais, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse que "niguém é dono das ruas" e afirmou que não cabe à base governista ou a organizadores do evento definir se as manifestações do dia 15 devem ou não acontecer.

“Não cabe a nós dizer ‘vá ou não vá’. Existe uma recomendação, mas vocês é que são donos das ruas, não nós”, disse a parlamentar nesta sexta-feira (13), um dia após o pronunciamento de Bolsonaro em que desestimula os atos pró-governo e com ataques ao Congresso.

A declaração de Zambelli endossa a hashtag que circula nas redes sociais por parte de milícias bolsonaristas: #DesculpeJairMasEuVou. a tag tem sido usada para estimular a ida dos apoiadores do governno, mesmo sob o surto do coronavírus.

“A imprensa vai usar qualquer coisa de ruim que acontecer nessa manifestação, pós-manifestação. ‘Teve uma pessoa grave que foi contaminada lá na manifestação’, vai cair na conta do Bolsonaro ainda que ele tenha dito para não ir”, disse Zambelli.