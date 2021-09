Zambelli critica prisão de blogueiro bolsonarista por Moraes: 'se julga uma divindade e vai impulsionar as manifestações'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL), em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da rádio Jovem Pan, nesta sexta-feira, 3, criticou a prisão do blogueiro bolsonarista Wellington Macedo pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A prisão de Macedo atendeu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) com o objetivo de aprofundar investigações do inquérito dos “atos antidemocráticos”. O blogueiro é investigado em inquérito que apura a organização e o financiamento de supostos ataques às instituições e à democracia.

Segundo Zambelli, a prisão deve impulsionar as manifestações bolsonaristas convocadas para o dia 7 de setembro. A deputada bolsonarista afirma que a prisão de Macedo não tem respaldo jurídico e constitucional

PUBLICIDADE

“A prisão está recheada de situações que são, justamente, os principais motivos das críticas não apenas da base conservadora, mas também de pessoas de esquerda, ao ministro Alexandre de Moraes”, afirmou.

“Hoje, as arbitrariedades são contra os conservadores, mas amanhã podem atingir qualquer cidadão brasileiro”, afirmou.

PUBLICIDADE

Mais cedo, nas redes sociais, a deputada destacou que o Brasil está “vivendo o fim dos tempos. Este homem se julga uma divindade”. “Cansada de medir palavras com receio de ferir o ego megalomaníaco dele”, afirmou.

“Suas atitudes ecoarão na história e até parte da esquerda já enxerga a verdade”, concluiu no Twitter.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais: