Zambelli diz que foi bloqueada no WhatsApp por Moro e mostra mensagem à PF

Metrópoles - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro a bloqueou no WhatsApp após vazamentos mútuos de conversas pelo aplicativo, usadas por Moro para acusar o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal.

A parlamentar depôs no inquérito que apura as denúncias do ex-juiz nessa quarta-feira (13/5) e mostrou o print da conversa com Moro, na qual ele teria respondido que ficaria no cargo caso Bolsonaro suspendesse a exoneração de Maurício Valeixo da direção-geral da PF.

A mensagem mostrada por Zambelli a jornalistas, na saída do Palácio do Planalto nesta quinta-feira (14/5), mostra que Moro respondeu e sinalizou a intenção de permanecer no cargo mediante permanência de Valeixo. A resposta foi enviada 20 minutos antes de o ex-ministro fazer o pronunciamento sobre a demissão do governo.

“Por que [disse que] ele ficaria se o Valeixo ficasse, 20 minutos antes de pedir demissão? No dia 24 de abril [Moro teria escrito], ‘se anular o decreto de exoneração, ok”, que ele ficaria. Acho que esse é o ponto principal da investigação, os delegados federais tomaram isso como um ponto importante. Apresentei ontem [quarta-feira] no depoimento e foi o ponto chave para mostrar que tudo aquilo que ele falou na coletiva de imprensa teria caído por terra? Ele não teria dito?”, questionou a deputada.

De acordo com Zambelli, ela foi bloqueada por Moro após o envio de uma mensagem no dia 29 de abril,depois do vazamento de prints de conversas que o ex-juiz teve com ela e com Bolsonaro. “No dia 29 de abril, eu mandei uma mensagem mal-educada para ele e ele me bloqueou”, conta.

A mensagem que motivou o bloqueio, conta Zambelli, é a seguinte: “Não é justo o que o senhor plantou contra o presidente, estão usando o seu print, sendo que o presidente estava disposto a pensar em outro nome, até no [Fabiano] Bordignon. O senhor mesmo disse que o Ramagem era um bom nome na coletiva e estão comparando isso à nomeação do Lula na Casa Civil”.

