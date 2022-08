Zambelli entra com pedido de cancelamento do registro do PT

Apoie o 247

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), acompanhada pela frente "Lealdade Acima de Tudo", apresentou à Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta quarta-feira (11), um pedido de cancelamento do registro do Partido dos Trabalhadores (PT), com base no artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos (lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995).

"A gente está protocolando o pedido de cassação do registro do PT. Com isso, estamos pedindo também para analisar a impossibilidade da candidatura do (ex-presidente) Lula ou qualquer pessoa dentro do Partido dos Trabalhadores, isso porque eles cometeram várias infrações que fariam com que o registro do PT seja cancelado", afirmou Zambelli em vídeo publicado nas redes sociais.

O artigo em questão menciona o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado "ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira; estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros; não ter prestado as devidas contas à Justiça Eleitoral; que mantém organização paramilitar."

A deputada bolsonarista também relatou que já havia entrado com o mesmo pedido na Procuradoria-Geral Eleitoral, mas que foi negado. Agora, ela afirma ter mais evidências contra o partido, citando uma carta redigida pela advogada do ex-espião da Venezuela, Hugo Carvajal, que alegou que o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro enviava recursos ao Brasil por meio de "malas diplomáticas" recebidas por Lula.

