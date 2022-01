Zambelli viaja aos EUA para “turistar” em marcha contra o aborto com verba da Câmara

O evento será realizado no Trump Hotel de Washington e custará US$ 100 dólares (cerca de R$ 556) a cada participante edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) viajará nesta quarta-feira (18) para Washington, nos Estados Unidos, para participar da Marcha Nacional pela Vida, contrária ao aborto. Zambelli afirma que estará acompanhada do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) e do youtuber bolsonarista Gustavo Gayer. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

A manifestação está sendo convocada pela entidade March for Life, que pede a revogação da lei que autorizou o acesso à interrupção da gravidez no país.

Zambelli viajará em missão como deputada e terá três diárias de hotel pagas pela Câmara dos Deputados —as passagens aéreas, diz, foram bancadas com recursos próprios.

Sua agenda pelos Estados Unidos ainda contará com um jantar beneficente em defesa da pauta ​​antiaborto. O evento será realizado no Trump Hotel de Washington e custará US$ 100 dólares (cerca de R$ 556) a cada participante.

