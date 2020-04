Zanin: Moro omite material que prova relação de colaboração dos EUA com a Lava Jato

À TV 247, advogado de Lula, Cristiano Zanin revela que as provas da parceria ilícita entre o departamento de Justiça estadunidense e a Lava Jato, que interferiram diretamente na condenação de Lula, encontram-se hoje no Ministério da Justiça e Sergio Moro não concede acesso aos documentos. Assista edit

247 - O advogado Cristiano Zanin, que atua na defesa do ex-presidente Lula, revelou em entrevista à TV 247 que as provas da parceria entre o departamento de Justiça estadunidense e a Lava Jato, que interferiram diretamente na condenação de Lula, encontra-se hoje no Ministério da Justiça e a pasta não concede acesso aos documentos estratégicos que comprovam a ligação ilícita entre os países.

O advogado explica que pediu recentemente ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), órgão do ministério da Justiça, todo material de cooperação entre Lava Jato e os EUA, principalmente no que diz respeito à operação, mas o acesso foi negado.

Zanin relata que um recurso foi apresentado ao Ministério da Justiça para obter acesso aos documentos “mas, por uma ironia do destino, o titular da pasta é Sergio Moro”.

Ele relembra que muitas pessoas achavam a relação entre membros Lava Jato com o Departamento de Justiça dos EUA uma “teoria da conspiração” até o dia em que um procurador estadunidense assumiu publicamente tal relação. “No vídeo, o procurador assume que ajudou informalmente a Lava Jato e ajudou a construir o caso do ex-presidente Lula”.

