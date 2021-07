Zanin: não acredito que Lula seja retirado das eleições de 2022

247 - O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse não acreditar que o petista seja retirado da eleição de 2022. “Conseguimos, ao longo do tempo, mostrar que alguns membros do sistema de Justiça estavam se utilizando indevidamente do poder dos seus cargos para fins políticos”.

“Isso ficou escancarado nas nossas petições, nos nossos recursos. Comprovamos que estava sendo praticado o lawfare contra o presidente Lula. Depois dessa experiência traumática para o nosso País, acho que é muito difícil que novas iniciativas envolvendo o lawfare sejam utilizadas para retirar o ex-presidente Lula da vida política”, afirmou à Carta Capital.

Não duvido de novos ataques de lawfare, mas acho também que já temos uma experiência no sentido de não acreditar nas mentiras contadas por alguns agentes públicos que buscam interferir no cenário político do nosso País”, acrescentou.

De acordo com o advogado, “não é aceitável que o sistema de Justiça possa selecionar, a critério de alguns de seus membros, quem pode e quem não pode participar do cenário político do País”. “Espero que tenhamos um amadurecimento democrático para que possamos restaurar tudo aquilo que foi perdido nos últimos anos, inclusive em termos de credibilidade do próprio sistema de Justiça”.

