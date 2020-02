Zanin: ninguém pode ser acusado com base em documentos manipulados

247 - O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, alertou para falta de embasamento jurídico por parte da Operação Lava Jato para sustentar que a Odebrecht doou R$ 12 milhões ao ex-presidente como forma de suborno. "Ninguém pode ser acusado com base em documentos manipulados. "É isso que provamos no mais recente trabalho técnico que apresentamos à Justiça", escreveu o advogado no Twitter.

A quantia seria utilizada para a compra do terreno do Instituto Lula. "Indo ao ponto: o MPF/PR sequer consegue provar que o arquivo que lhe foi apresentado pela Odebrecht é o mesmo que está na Suíça", complementou Zanin.

Peritos da Polícia Federal admitiram que os documentos copiados do "setor de operações estruturadas" da empreiteira podem ter sido adulterados.

