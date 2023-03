"Zanin tem que julgar o Moro", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que torce para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolha o advogado Cristiano Zanin como sucessor do ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal. "Estou na campanha pelo Zanin e ele só deve se declarar impedido de julgar o Sergio Moro, se quiser. Na minha opinião, o Zanin tem que julgar o Moro", afirmou.

Stoppa se referiu ao caso em que Moro é acusado de tentar extorquir o advogado Rodrigo Tacla Duran, que teria sido obrigado a pagar US$ 5 milhões para não ser preso. "Nem a Globo consegue esconder o caso Tacla Duran. A mídia não está do lado do Moro, ela está se protegendo", disse ele.

Ao falar sobre o caso das propinas que Jair Bolsonaro recebeu na forma de relógios e diamantes, e que foram escondidas na fazenda de Nelson Piquet, Stoppa defendeu a prisão preventiva do ex-piloto de Fórmula 1.

