Zarattini propõe alterações no papel das Forças Armadas para evitar tentativas de golpe

247 — O deputado federal Carlos Zarattini, do Partido dos Trabalhadores (PT), propôs uma modificação no artigo 142 da Constituição Federal, com o objetivo de restringir o papel das Forças Armadas e evitar possíveis tentativas de golpe por parte da “direita fascista”. A declaração foi feita nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 17.

A proposta de Zarattini visa excluir as operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) das atribuições das Forças Armadas e delimitar claramente seu papel dentro do Estado Democrático de Direito. Além disso, o deputado sugere que militares que desejam atuar em cargos públicos devam ir imediatamente para a reserva.

“Vou propor modificação do art. 142 p excluir as operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), delimitar papel das FAs e ainda que militares que desejam atuar em cargos públicos devam ir imediatamente p reserva. Uma forma de colocar fim às tentativas de GOLPE da direita fascista”, afirmou no Twitter.

