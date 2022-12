Zé de Abreu critica STF por travar votação que pode descriminalizar consumo de drogas

A Corte tem 484 julgamentos paralisados por pedidos de vista dos ministros, caso da ação que pede o cancelamento do artigo 28 da Lei Antidrogas edit

247 - O ator José de Abreu, 76, criticou em suas redes sociais Supremo Tribunal Federal (STF) por travar uma votação em plenário que pode liberar o uso pessoal de drogas em todo o país.

Comentando uma reportagem da jornalista Carolina Brígido sobre a Corte ter 484 julgamentos paralisados por pedidos de vista dos ministros, Zé de Abreu apontou que uma dessas pautas é a que regulamenta o porte de maconha para os brasileiros.

"Inclusive o que libera cannabis, já com votos favoráveis e guardado há anos sob as nádegas de Gilmar. Pediu vistas e sentou sobre... Nunca mais se ouviu falar", escreveu o ator. Na realidade, a votação foi paralisada a pedido do então ministro Teori Zavascki, enquanto o relator Gilmar Mendes votou a favor da pauta, acompanhado por Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.

A ação pede o cancelamento do artigo 28 da Lei Antidrogas, que veta a compra, o armazenamento e o transporte de qualquer droga para consumo pessoal, descriminalizando o consumo de entorpecentes.

Com a morte de Zavascki, o substituto Alexandre de Moraes liberou a pauta para votação no plenário em novembro de 2018, mas, desde então, continuou ignorada pelos ex-presidentes da Corte: Dias Toffoli e depois Luiz Fux. Rosa Weber, que assumiu a presidência do STF em setembro, pode colocar a pauta para votação.

