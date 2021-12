Zé de Abreu diz que carreira foi o motivo para desistir de candidatura

Apoie o 247

247 - De acordo com o jornalista Renato Rovai, da Fórum, a desistência de Zé de Abreu sobre candidatura a deputado federal não se trata de um problema com os filhos, segundo ele, mas de uma análise detalhada que fez com dois escritórios de advocacia sobre o impacto na sua carreira de ator.

Segundo conta Zé de Abreu, por conta da lei anticorrupção diversas empresas de comunicação adotaram pelo compliance que pessoas expostas politicamente não são contratas antes de 5 anos do término de sua relação com a vida pública.

“Isso faria com que eu ficasse afastado da minha carreira por nove anos. Os quatro do mandato, mais os cinco posteriores. No começo me disseram que só a Globo adotava esse critério, mas depois fiquei sabendo que todas as empresas globais de streaming também”, afirmou Zé de Abreu.

