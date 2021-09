Zé de Abreu: "quem tem votos para vencer o Genocida é Lula"

“O único que tem votos para vencer o Genocida é Lula. Os outros são apenas votos contra ele. Qualquer um”, escreveu no Twitter o ator José de Abreu edit

247 - “O único que tem votos para vencer o Genocida é Lula. Os outros são apenas votos contra ele. Qualquer um”, escreveu no Twitter o ator José de Abreu nesta sexta-feira, 17.

Em pesquisa Datafolha sobre a disputa presidencial de 2022 divulgada, nesta sexta, o ex-presidente Lula (PT) apareceu novamente na liderança.

Lula apareceu com mais de 40% das intenções de voto, deixando para trás Jair Bolsonaro, com 25%, e todos os outros candidatos. O terceiro colocado é Ciro Gomes, com apenas 9%. Enquanto o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), oscila entre 4% e 6%.

O ex-presidente também é vitorioso em todos os confrontos de segundo turno. Contra Bolsonaro, ele ganha por 56% contra 31%.

