Zé Dirceu é vacinado e aplaudido por enfermeiros após defender o SUS e pedir "Fora Bolsonaro" (vídeo)

Fórum - O ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu (PT), 74 anos, foi aplaudido por enfermeiros e outros funcionários durante a vacinação contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira (11). O petista participava de transmissão ao vivo no Fórum Onze e Meia quando recebeu a dose.

Dirceu foi imunizado dentro do carro. Enfermeiros e demais funcionários que acompanharam a aplicação da dose no braço do ex-ministro celebraram a imunização. “Viva o SUS” e “fora, Bolsonaro” foram alguns dos comentários dos profissionais.

“A alegria das enfermeiras!”, comentou o petista. “O grito de guerra aqui é ‘fora, Bolsonaro’. Todo mundo gritando, as enfermeiras, os técnicos, é o Brasil gritando ‘chega'”, afirmou Zé Dirceu.

Uma das maiores lideranças do @ptbrasil, Zé Dirceu, foi vascinado hoje em Brasília e ouviu aplausos para ele do pessoal da saúde e gritos de "FORA BOLSONARO". pic.twitter.com/iO815TMfnV March 11, 2021

