Zé Dirceu: “Espero que o Exército não esteja disposto a apoiar uma ditadura no Brasil”

247 - O ex-ministro José Dirceu afirmou esperar que as Forças Armadas não apoiem um golpe no Brasil. Jair Bolsonaro já estimulou e compareu a manifestações pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Neste semana, bolsonaristas alvos de uma ação da Polícia Federal contra fake news também fizeram ameaças à principal instituição do Poder Judiciário.

"Espero que o Exército não esteja disposto a apoiar uma ditadura no Brasil", disse em entrevista ao Portal Uol. "(Bolsonaro) Se apoia nas polícias militares, em milícias que estão se armando, em empresas de segurança [privada] e procura atrair as Forças Armadas", acrescentou.

De acordo com o ex-ministro, "os militares sempre foram e continuam sendo um instrumento e um fator político". "Eles ficaram 30 anos na caserna, mas não mudou a concepção”.

O ex-ministro afirmou que o PT resiste há anos à implantação de uma ditadura no Brasil, mas não irá pegar em armas. "Resistir, nós estamos resistindo. Nós temos que resistir pacificamente. Usar os instrumentos da luta política social, judicial, parlamentar que nós temos. Junto com a sociedade".

