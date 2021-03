Zé Dirceu faz aniversário de 75 anos e pede respeito ao isolamento social no combate à pandemia

"Hoje, 16 de março, completo 75 anos de idade. Infelizmente vivemos essa tragédia humanitária, fruto da política criminosa de sabotagem do governo Bolsonaro. Não farei uma comemoração, mas faço votos para que o Brasil supere esse triste momento e se reconcilie com seu povo", escreveu o ex-ministro José Dirceu edit

Por José Dirceu, na Revista Fórum - “Hoje, 16 de março, completo 75 anos de idade.

Infelizmente vivemos essa tragédia humanitária, fruto da política criminosa de sabotagem do governo Bolsonaro. Não farei uma comemoração, mas faço votos para que o Brasil supere esse triste momento e se reconcilie com seu povo. É hora de respeitar o isolamento social e de homenagear nossos mortos; de ter solidariedade com os desempregados e abandonados que precisam do nosso apoio.

É hora de lutar contra a morte e defender a vida, marcar presença junto às famílias que perderam seus entes queridos, mas também, hora de reafirmar nosso compromisso de luta e história, e agradecer.

