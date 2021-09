Zé Trovão alega perseguição de Alexandre de Moraes e pede asilo político no México

Caminhoneiro bolsonarista que liderou a organização dos atos a favor de Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro, Zé Trovão protocolou um pedido de asilo político junto à Comissão Mexicana de Ajuda a Refugiados do governo do México, onde ele está foragido edit

247 - Caminhoneiro bolsonarista que liderou a organização dos atos a favor de Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro, Zé Trovão protocolou um pedido de asilo político junto à Comissão Mexicana de Ajuda a Refugiados do governo do México, onde ele está foragido, segundo o Painel da Folha de S.Paulo.

Na onda da campanha bolsonarista contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Zé Trovão é alvo do STF e da Polícia Federal (PF). O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autorizou operação de busca e apreensão nos endereços ligados ao caminhoneiro e determinou sua prisão preventiva.

O caminhoneiro teria deixado o Brasil no dia 27 de agosto, chegando ao México no dia 31. No país latino-americano, tem convivido com o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que também teria solicitado asilo político no país.

