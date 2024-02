93,1% dos pesquisados internacionais elogiaram a força e o potencial econômico da China

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A economia da China inicia o ano com uma forte recuperação, inspirando confiança em todo o mundo.

Durante o último feriado do Festival da Primavera, os locais pitorescos populares da China estavam movimentados e os teatros tiveram um consumo que ultrapassou o registado no mesmo período de 2019. De acordo com uma sondagem realizada pela CGTN e pela Universidade Renmin na China por meio do New Era Institute of International Communication com entrevistados globais, mais de 90% (93,1%) elogiaram a força e o potencial econômico da China. Eles acreditam que a robusta resiliência econômica e a força considerável da China irão, sem dúvida, aumentar a confiança e a vitalidade da economia global, que está se recuperando lentamente.

continua após o anúncio

A “quebra de recordes” tornou-se a norma para a economia da China durante o feriado do Festival da Primavera. O número de turistas domésticos atingiu 474 milhões, marcando um aumento de 34,3% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto os gastos totais ascenderam a 632,7 mil milhões de yuans, um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior. Muitos indicadores superaram os do mesmo período de 2019. Além disso, com a introdução de várias políticas de isenção de vistos, a popularidade das viagens ao exterior permitiu que o mundo aproveitasse os benefícios do consumo do Festival da Primavera.

De acordo com a sondagem, 80,3% dos inquiridos em todo o mundo elogiam a sólida base econômica da China. Eles estão confiantes na capacidade do país de resistir aos riscos e acreditam que isso trará mais benefícios para o mundo. Além disso, 85,2% dos entrevistados globais acreditam que a economia da China manterá a dinâmica do desenvolvimento positivo e estável a longo prazo.

continua após o anúncio

Desde 2023, a economia da China tem demonstrado uma forte recuperação, atingindo com sucesso as principais metas esperadas para o ano. Notavelmente, o PIB cresceu 5,2% em comparação com o ano anterior, ocupando uma posição elevada entre as principais economias do mundo. Simultaneamente, a China continuou a otimizar a sua estrutura econômica, acelerando a formação de novas forças produtivas e alcançando resultados notáveis no desenvolvimento de alta qualidade. De acordo com a pesquisa, 76,9% dos entrevistados globais reconhecem as conquistas do desenvolvimento econômico de alta qualidade da China e acreditam que o país está a alcançar uma economia mais abrangente e equilibrada.

A forte recuperação da economia da China reforçou significativamente a confiança da comunidade internacional. Dados do relatório do Fórum Financeiro Internacional indicam que a taxa de crescimento econômico da China em 2023 manteve a sua posição de liderança entre as principais economias do mundo, contribuindo com 32% para o crescimento global, bem à frente do segundo país, a Índia (15%), e do terceiro país no ranking, os Estados Unidos (11%). Além disso, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a taxa de crescimento econômico da China deverá continuar a ultrapassar o índice de crescimento global entre 2024 e 2028, mantendo a sua posição na vanguarda das economias emergentes e dos países em desenvolvimento.

continua após o anúncio

No inquérito, 79,6% dos entrevistados apoiam plenamente a contribuição significativa da economia da China para o crescimento econômico global. Além disso, 73,6% dos entrevistados acreditam que o ambiente de negócios da China é atraente para os investidores globais, enquanto 73,3% estão confiantes de que o país continuará a se abrir ao resto do mundo em alto nível no futuro, criando novas oportunidades para todos.

A pesquisa envolveu 9.030 entrevistados em todo o mundo, incluindo indivíduos de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Austrália, bem como de países em desenvolvimento, como África do Sul, Argentina, Indonésia, Paquistão, Tailândia, Chile e Vietnã.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: