93,2% dos pesquisados internacionais consideram forte a competitividade científica da China

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Na Exposição Aérea de Singapura (Singapore Air Show) que terminou no dia 25, a aeronave C919 produzida pela China foi um destaque. Neste contexto, o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e a Universidade Renmin da China realizaram em conjunto uma pesquisa global, na qual, 93,2% dos entrevistados consideram que a competitividade científica e tecnológica da China é muito forte.

Entre os 11.180 participantes da enquete, 87,1% elogiaram o país por promover a qualidade da economia por meio da inovação científica e tecnológica. Eles consideram que a nova força produtiva de alta qualidade vai acelerar o processo de modernização do país.

continua após o anúncio

Além disso, 84,9% dos pesquisados acreditam que os frutos científicos e tecnológicos da China estão beneficiando a comunidade internacional, e quase 92% deles concordam com o posicionamento do país que respeita a natureza e protege o meio ambiente enquanto busca o desenvolvimento.

Setenta e quatro por cento dos entrevistados ainda esperam que a China possa compartilhar suas experiências de desenvolvimento econômico de alta qualidade para promover o desenvolvimento comum.

continua após o anúncio

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: