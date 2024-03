A “China das oportunidades” é imperdível

Apoie o 247

O relatório de trabalho do governo de 2024 apresentado nesta terça-feira (5) pelo governo chinês à Assembleia Popular Nacional atraiu a atenção do mundo. Muitos investidores internacionais têm uma compreensão mais clara dos objetivos e do roteiro de desenvolvimento econômico da China em 2024.

A China elaborou a meta prevista para o PIB para este ano em um crescimento de cerca de 5%, o mesmo que a meta do ano passado, o que está em linha com as expectativas externas e também traz um sinal positivo para o mundo.

Numa perspectiva global, a taxa de crescimento econômico dos países desenvolvidos tem sido basicamente de cerca de 2% a 3% nos últimos anos. A China fixou a sua taxa de crescimento econômico em cerca de 5%, demonstrando a sua determinação e esforços para ajudar a recuperação econômica mundial.

O objetivo é claro, mas como implementá-lo? O governo chinês elaborou dez tarefas principais para este ano, incluindo a promoção vigorosa da construção de um sistema industrial moderno, a implementação profunda da estratégia de fazer o país prosperar mediante a ciência e a educação, a expansão da procura interna e a ampliação da abertura de alto nível ao exterior.

Entre eles, o termo “novas forças produtivas” vem se destacando. Por exemplo, o relatório fala sobre a otimização e modernização da cadeia industrial e da cadeia de suprimento. Atualmente, no Delta do Rio das Pérolas, um smartphone pode ser equipado com 95% dos seus componentes em uma hora; no Delta do Rio Yangtzé, um "círculo industrial de quatro horas" para veículos de novas energias está gradualmente tomando forma.

Ao mesmo tempo, o relatório apresenta planos específicos para o desenvolvimento inovador às indústrias emergentes, indústrias futuras e a economia digital. Alguns analistas salientaram que indústrias como a de nova energia, economia digital, inteligência artificial, produção de alta qualidade e saúde são atualmente as principais áreas onde parte do capital estrangeiro está sendo investido intensivamente na China.

A abertura é outra mensagem importante que o mundo exterior percebeu no relatório de trabalho do governo chinês deste ano. Desde o relaxamento do acesso ao mercado nas indústrias de serviços, como as telecomunicações e as assistências médicas, até à expansão do catálogo de indústrias em que o investimento estrangeiro é incentivado, o relatório enumera uma série de medidas para expandir a abertura, aumentando a confiança das empresas multinacionais.

No atual contexto de intensificação dos conflitos geopolíticos e de lenta recuperação econômica mundial, não será fácil para a China atingir os objetivos esperados este ano e serão necessários mais esforços. Mas, como diz o relatório, as vantagens superam as desvantagens. Proporcionar novas oportunidades ao mundo com o novo desenvolvimento da China é o compromisso do país e também deve ser sua prática.

