A grande árvore da amizade China-Uzbequistão torna-se mais próspera, diz Xi Jinping

O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se na tarde desta quarta-feira (24) no Grande Palácio do Povo com o presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev.

Xi Jinping disse que, há 32 anos, o Uzbequistão foi o primeiro país da Ásia Central a estabelecer relações diplomáticas com a China. Os dois povos herdaram o espírito da Rota da Seda, e têm aprofundado a amizade de geração em geração, e reiniciado a cooperação com benefícios recíprocos. A grande árvore da amizade China-Uzbequistão torna-se mais e mais próspera.

“Gostaria de anunciar, junto com o senhor, que a China e o Uzbequistão decidiram elevar seus laços para uma parceria estratégica abrangente sob quaisquer condições para uma nova era”, declarou Xi Jinping.

Shavkat Mirziyoyev, por sua vez, ressaltou que, no início deste novo ano, é possível definir em conjunto o plano de desenvolvimento para a próxima fase e promover ainda mais o aprimoramento das relações em todos os aspectos. A reunião de hoje é de grande significado histórico e se tornará um exemplo da consolidação contínua da amizade e da parceria estratégica abrangente entre os dois países, salientou o presidente uzbeque.

